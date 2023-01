Alla squadra di Sarri basta il gol di Felipe Anderson

La Lazio si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia battendo per 1-0 il Bologna all’Olimpico di Roma. Nel prossimo turno la squadra di Sarri affronterà la vincente della sfida tra la Juventus e il Monza in campo stasera alle 21. Decide una rete di Felipe Anderson al 33′. Dopo il gol il Bologna ha alzato il baricentro e spinto per il pareggio ma la squadra di Thiago Motta ha avuto poche occasioni per impensierire il portiere Maximiamo. Nella ripresa per due volte Luis Alberto ha sfiorato il raddoppio con Skorupski attento nel respingere di pugno.

