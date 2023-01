Il ministro per lo Sport: "Al lavoro per renderla forte, credibile, autorevole e competitiva"

Figc e ministero dello Sport lavorano per la candidatura dell’Italia come Paese ospitante di Euro32. “Con Gravina stamattina abbiamo parlato esclusivamente del tema candidatura dell’Italia a ospitare l’Europeo di calcio del 2032, per renderla forte, credibile, autorevole e competitiva. E così sarà”, ha spiegato il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, a margine del Premio ‘Aldo Biscardi’ al salone d’onore del Coni, parlando dell’incontro avvenuto stamattina con il presidente della Figc.

“Quando la presenteremo vedrete – ha aggiunto Abodi rispondendo a chi gli chiede in cosa consisterà il dossier – è opportuno rispettare anche la collaborazione interministeriale che sarà opportuna, necessaria e scontata, e ci consentirà di dire con certezza e tutti insieme cosa faremo per dare sostanza e sostegno alla candidatura”.

