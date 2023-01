Il ministro dello Sport: "Gli auspici sono stati soddisfatti"

“La valutazione dell’incontro di oggi troverà una risposta nei prossimi giorni. È stato un incontro molto soddisfacente. Sull’aspetto dell’analisi tecnica ci ha consentito di capire le ragioni del disservizio e la volontà di andare incontro agli utenti riconoscendo il danno procurato”. Così il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, dopo l’incontro al Mimit sui disservizi di Dazn. “Gli auspici – prosegue il ministro – sono stati soddisfatti. Ho cercato di ragionare come fossi un abbonato e mi fa piacere che mi sarà stornato qualche euro, mentre da ministro sono soddisfatto delle cose dette. Ringrazio anche il ministro Urso, ma voglio misurare nel tempo la volontà del gruppo di investire nel nostro paese”. Sulla politica dei prezzi in aumento di Dazn, Abodi ha concluso: “Non ne abbiamo parlato. Ma prima di tutto credo che se il servizio è di qualità possa esserci qualche aggiustamento di prezzo”.

