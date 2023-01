La squadra di Pioli vince 2-1: in rete Leao e Tonali. Per i campani accorcia Bonazzoli nella ripresa

Il Milan di Stefano Pioli riprende con una vittoria in trasferta dopo due mesi di stop del campionato di Serie A. I rossoneri vincono 2-1 in casa della Salernitana grazie alle reti di Leao, su assist di Tonali, e dello stesso centrocampista azzurro che raddoppia con un destro a incrociare. Nella ripresa si svegliano i campani che riescono ad accorciare il risultato solo nel finale con Bonazzoli. I campioni d’Italia in carica salgono a quota 36 punti, distanti cinque punti dal Napoli prima in classifica.

Finisce invece 1-2 Sassuolo Samp.

