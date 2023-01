Blucerchiati di Stankovic trovano il successo dopo 4 sconfitte consecutive

Dopo quattro sconfitte consecutive la Sampdoria torna al successo superando in trasferta per 2-1 il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia rilanciandosi in chiave salvezza. Tre punti d’oro per i doriani andati a segno nel primo tempo con Gabbiadini al 25′ e con Augello al 28′. Nella ripresa i neroverdi accorciano le distanze con un rigore trasformato da Berardi al 64′. Inutile il forcing finale dei padroni di casa che restano a 16 punti (la vittoria manca dal 24 ottobre, 2-1 sul Verona). Balzo in avanti della Sampdoria che si posiziona momentaneamente al terz’ultimo posto con 9 punti.

