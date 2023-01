Il tecnico rossonero alla vigilia del match con la Salernitana: "Maignan sicuramente non rientrerà a breve"

Stefano Pioli rilancia le ambizioni scudetto del Milan alla vigilia del ritorno della Serie A, con i rossoneri impegnati a Salerno. “Siamo tutti in una situazione anomala, è la prima volta che viviamo una sosta così lunga a questo punto della stagione e la cosa più importante sarà partire bene domani. Abbiamo finito con una vittoria e dobbiamo ripartire con la stessa determinazione per cercare di fare più punti possibili per vincere il campionato“, ha dichiarato il tecnico dei campioni in carica in conferenza stampa. “Il nostro umore – ha aggiunto – è tutto orientato sulla partita di domani e c’è molta voglia di giocarla. Abbiamo recuperato giocatori importanti ma abbiamo avuto alcuni infortuni e questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare”.

Otto i punti che distanziano il Milan dal Napoli, ma Pioli ha assicurato: “Noi non dobbiamo fare la corsa su nessuno ma solo su noi stessi, sappiamo che per provare a vincere il campionato servono tanti punti, almeno 85, ma non vogliamo andare con il pensiero troppo avanti, ora dobbiamo pensare alla partita di domani per cercare di riprendere il campionato nel miglior modo possibile”.

Brutte notizie, invece, sul fronte infortuni, per quanto riguarda il portiere Mike Maignan: “Non è ancora possibile forzare e non so dire la tempistica del suo rientro, ma sicuramente non sarà a breve. Domani giocherà Tatarusanu, ho grande fiducia in lui come in Mirante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata