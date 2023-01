L'Atalanta sale a 28 punti mentre lo Spezia si porta a 14

Pareggio sofferto per 2-2 dell’Atalanta che nei minuti di recupero evita contro lo Spezia il quarto ko consecutivo in campionato recuperando il doppio svantaggio contro lo Spezia. Liguri in vantaggio con Gyasi all’8′ e raddoppio di Nzola al 31′, nella ripresa lo Spezia fa tris con Ampadou al 60′ ma il gol viene annullato per fuorigioco. I nerazzurri reagiscono, accorciano le distanze con Hojlund al 77′ e trovano la rete del pareggio al 93′ con Pasalic. L’Atalanta sale a 28 punti mentre lo Spezia si porta a 14.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata