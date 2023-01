Vantaggio dei veneti con Djuric, per i granata a segno Miranchuk

Torino e Verona hanno pareggiato 1-1 nell’incontro valido per la 16/a giornata di Serie A, disputato all’Olimpico Grande Torino. I veneti del debuttante Zaffaroni passano in vantaggio nel primo tempo con il colpo di testa vincente di Djuric al 43′. Nella ripresa, il pareggio dei granata firmato da Miranchuk con un gran sinistro (64′). Il Toro sale a 22 punti in classifica, l’Hellas fanalino di coda interrompe la striscia negativa arrivata a 10 ko consecutivi e raggiunge quota 6.

