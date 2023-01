Il grande campione brasiliano è morto il 29 dicembre a 82 anni

Tifosi in coda in Brasile per omaggiare Pelé. La salma di O Rey, morto a 82 anni lo scorso 29 dicembre, è stata posta al centro del campo da gioco nello stadio del Santos, alle porte di San Paolo, la squadra in cui è cresciuto ed è diventato leggenda il campione brasiliano. Martedì 3 gennaio sono in programma i funerali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata