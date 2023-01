Domani i funerali in Brasile per 'O Rey'

La salma di Pelè, l’icona brasiliana del calcio mondiale, ha raggiunto ‘Vila Belmiro’ lo stadio del Santos, alle porte di san Paolo, accolto da centinaia di persone in coda da oltre 12 ore per rendere omaggio alla leggenda scomparsa il 29 dicembre scorso all’età di 82 anni. Domani 3 gennaio si celebreranno i funerali. Pelè è cresciuto nel Santos dove ha giocato per larga parte della sua carriera. Alle 14 ora italiana inizierà la veglia funebre che durerà 24 ore e precederà i funerali e la sepoltura di O’Rey nel ‘cimitero verticale’ che si trova nel quartiere di Marapé, inserito nel Guinness dei primati dal 1991 come il più alto del mondo (108 metri). Custodisce già le spoglie di parenti e amici di Pelé.

Un isolato prima dello stadio, in Rua Princesa Isabel, i tifosi del Santos hanno acceso fuochi d’artificio in onore dell’eterna maglia numero 10. Con bandiere e applausi, almeno 50 persone hanno accompagnato l’auto davanti all’impianto, dove i tifosi avevano già iniziato a riunirsi in fila per l’estremo addio a Pelé.

