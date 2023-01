L'attaccante nerazzurro: "Ogni appuntamento sarà importante, vogliamo vincere tutto"

Archiviata la vittoria del mondiale con l’Argentina, Lautaro Martinez torna a concentrarsi sull’Inter e dice di credere ancora nella possibilità dello scudetto. “Credo a tutto, siamo ancora nella prima parte di campionato, abbiamo perso punti importanti in campionato, ora ci aspetta una partita importante mercoledì, dobbiamo prepararci bene, fare la nostra partita e anche in Coppa Italia siamo in corsa, arriverà il Parma, ogni appuntamento sarà importante. Non dimentichiamo la Supercoppa, vogliamo vincere tutto”, ha detto il Toro in conferenza stampa ad Appiano Gentile.

Non si spegne la fame di vittorie di Lautaro, dunque, nemmeno dopo un trofeo che ha definito “quello più importante della mia carriera perché dopo questo non c’è altro, è il massimo giocare per il proprio Paese, per la gente, è stato bellissimo, emozionante”. “Ora devo pensare a continuare a vincere perché si tratta di questo, vincere tutti i trofei che uno gioca”, ha dichiarato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata