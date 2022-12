L'Albiceleste è rientrata in patria dopo il trionfo in Qatar

L’Argentina campione del Mondo è arrivata a Buenos Aires. Dopo che l’aereo della Selección ha toccato terra nella capitale in tutto il Paese si sono scatenati i festeggiamenti indetti dal governo per celebrare il terzo titolo conquistato da Lionel Messi e compagni in Qatar: tutti i giocatori sono saliti su un pullman che ha percorso le strade cittadine per portarli in trionfo.

