In decine a omaggiare il leggendario campione nella sua città natale

Gli abitanti di Santos, città natale brasiliana di Pelé, venerdì hanno voluto ricordare il leggendario calciatore visitando una statua e un museo a lui dedicati. Le persone hanno posato accanto alla statua per scattare fotografie, mentre altri hanno ammirato i reperti del museo per ricordare l’ex campione morto giovedì dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il suo nome è stato anche scritto con dei fiori sui gradini del municipio di Santos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata