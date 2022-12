L'allenatore del Manchester City in conferenza stampa: "Prima di lui il dieci era solo un numero"

Anche Pep Guardiola si unisce al coro di voci che hanno voluto rendere omaggio a Pelè. L’allenatore del Manchester City ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Everton approfittandone per ricordare ‘O Rei’ e sottolineare come la leggenda brasiliana abbia “reso il calcio ciò che è”. “Prima di lui il numero dieci era solo un numero, dopo di lui è diventato qualcosa di speciale”, ha detto l’allenatore spagnolo.

