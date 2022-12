Il commento del calciatore dopo la vittoria dell'Argentina ai mondiali

L’albiceleste vince i Mondiali in Qatar 2022: pronti i commenti dei giocatori, in estasi per la vittoria della nazionale. “Quello che è successo oggi passerà alla storia, quello che la gente ci ha regalato in questo mese è stato incredibile. Adesso vogliamo brindare e festeggiare”. Sono le prime parole di Paulo Dybala, a segno nella lotteria dei rigori, dopo il trionfo dell’Argentina sulla Francia nella finale del Mondiale in Qatar.

