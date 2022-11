Segna Khazri al 58esimo. Il var annulla il pareggio di Griezmann in pieno recupero

La Tunisia ha battuto la Francia per 1-o in una gara valida per la terza giornata del Gruppo D della Coppa del Mondo. Il gol è di Khazri al 58′, mentre il var ha annullato il pareggio di Griezmann al 98′. Il risultato è storico, ma non basta ai tunisini per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale: alla Francia già promossa si aggiunge l’Australia vittoriosa contro la Danimarca.

