Decisivo il gol di Mathew Leckie al 60esimo minuto

L’Australia ha battuto per 1-0 la Danimarca, in una gara valida per la terza giornata del Gruppo D della Coppa del Mondo. Il gol di Mathew Leckie al 60′. Con questo risultato l’Australia si qualifica per gli ottavi di finale come seconda del girone, con 4 punti, dietro la Francia già qualificata dalla seconda giornata. Danimarca eliminata.

È la seconda volta che i Socceroos si qualificano agli ottavi di finale alla Coppa del Mondo: era già successo nel 2006 quando, come molti tifosi ricorderanno, vennero battuti dall’Italia ai supplementari con gol su rigore di Francesco Totti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata