La Francia ha battuto la Danimarca per 2-1, in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo D ai mondiali in Qatar. I gol di Mbappé al 61′ e all’86’, di Christensen al 68′. Con questo risultato i transalpini campioni del Mondo sono matematicamente qualificati agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Danimarca ancora in corsa, decisiva la sfida nell’ultima giornata contro l’Australia

