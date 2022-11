Il Costarica riapre il girone, esulta la Germania

Pronto riscatto del Costa Rica ai Mondiali in Qatar. Dopo il pesante 0-7 contro la Spagna, i Ticos hanno battuto per 1-0 a sorpresa il Giappone nella seconda giornata del Gruppo E. Il gol decisivo porta la firma di Fuller all’81’. Con questa vittoria, il Costa Rica aggancia in classifica proprio i nipponici in attesa del big match di questa sera tra Spagna e Germania. I centroamericani tornano così in corsa per la qualificazione, visto che nell’ultima giornata potranno giocarsi il tutto per tutto nella partita contro la Germania. Anche il Giappone, molto atteso oggi ma deludente rispetto alla vittoria contro i tedeschi, potrà giocarsi l’accesso agli ottavi nel match dell’ultima giornata contro la Spagna. Allo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan gara senza troppo sussulti, con le due squadre che si sono affrontate per lo più a metà campo. E’ stato il Giappone a fare la partita, ma il Costa Rica ha trovato il gol vittoria di fatto nell’unico tiro in porta della sua partita con Fuller. Nel finale giapponesi pericolosi con Minamino e Mitoma, ma l’esperto portiere costaricano Navas non si fa sorprendere.

