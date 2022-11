Nella gara valida per la prima giornata del gruppo E le furie rosse non concedono nulla ai centramericani

La Spagna travolge per 7-0 il Costarica, in una gara valida per la prima giornata del Gruppo E ai Mondiali del Qatar 2022. Se la Germania stecca, la Spagna non delude le attese. Le Furie rosse travolgono nettamente il malcapitato Costa Rica e il match Spagna-Costarica finisce quindi 7-0 nella prima giornata del Girone E ai Mondiali del Qatar 2022. La squadra di Luis Enrique aggancia in vetta al girone il Giappone (prima per la differenza reti) e nella prossima partita avrà addirittura la chance di mandare a casa la Germania, una delle favorite della vigilia. E sì perchè in caso di vittoria della Spagna e concomitante successo del Giappone contro Costa Rica, la Germania sarà costretta a fare le valige anzitempo. All’Al Thumama Stadium di Doha tutto facile per le Furie Rosse, che chiudono la pratica Costa Rica già nel primo tempo con le reti di Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres su rigore. Nel secondo tempo ancora Torres, poi il baby fenomeno Gavi, Soler e Morata arrotondano il risultato. Per l’ex juventino è il primo meritato gol in un Mondiale. Un risultato roboante con cui la Spagna si candida già ad essere una delle protagoniste di questo Mondiale.

Nella Spagna, Luis Enrique schiera un 4-3-3 con il capitano Sergio Busquets affiancato a metà campo dai due talenti del Barcellona Gavi e Pedri. Davanti giocano Asensio, Ferran Torres e Dani Olmo. In panchina l’ex juventino Morata. Nella Costa Rica, il ct Suarez risponde con un accordo 5-4-1, la stella è il portiere del Psg Keylor Navas. In attacco l’unica punta è Contreras.

Pronti via e dopo meno di cinque minuti, Spagna ad un passo dal gol con Dani Olmo che spedisce di poco a lato una deviazione di destro su assist di Pedri. L’attaccante esterno del Lipsia si riscatta all’11’ sbloccando il risultato con un delizioso pallonetto a scavalcare Navas, ancora su assist di Pedri. La squadra di Luis Enrique gioca sul velluto e dopo dieci minuti trova il raddoppio con un bel diagonale di sinistro al volo di Asensio, su assist di Jordi Alba dalla sinistra. Per il Costa Rica è già notte fonda. La Spagna ha fretta di chiudere i conti e così continua ad attaccare. Alla mezzora le Furie Rosse trovano anche il 3-0 grazie a Ferran Torres che trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo su Jordi Alba. Prima dell’intervallo iberici vicini anche al quarto gol ancora con Asensio.

Il secondo tempo è poco più di un allenamento per la Spagna, che continua a proporre il suo fraseggio a metà campo per poi effettuare improvvise accelerazioni quando arriva nei pressi dell’area di rigore del Costa Rica. Al 54′ arriva così il quarto gol firmato ancora da Ferran Torres, bravo a controllare un pallone a centro area e a battere Navas con una girata mancina rasoterra. A risultato ormai acquisito, Luis Enrique concede l’ultima mezzora anche all’ex juventino Morata al posto proprio di Torres. L’attaccante dell’Atletico Madrid si rende subito pericoloso in un paio di circostanze, a dimostrazione dell’ottimo momento di forma. Doccia anticipata e meritato riposo anche per i veterani Busquets e Jordi Alba, al loro posto dentro Koke e il 19enne Balde. E a proposito di teenager, al 75′ è il gioiello del Barcellona Gavi a segnare il 5-0 con uno splendido esterno destro al volo su assist di Morata. Nel finale l’altro neo entrato Soler e proprio Morata fissano il punteggio sul 7-0. Per il Costa Rica l’incubo termina dopo 8 interminabili e inutili minuti di recupero.