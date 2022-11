I Socceroos si prendono la prima vittoria nel gruppo D grazie alla rete di Duke

L’Australia ha superato la Tunisia per 1-0 nella gara valida per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali in Qatar e mantiene le speranze di accesso agli ottavi dopo il ko contro la Francia all’esordio. Decide la rete di Duke al 23′. La formazione africana resta ad un punto, conseguito grazie al pareggio contro la Danimarca.

Nella prima frazione la Tunisia parte e chiude in maniera arrembante ma l’Australia amministra la gara per larga parte trovando la rete del vantaggio con un colpo di testa di testa di Duke da posizione defilata. Nella ripresa la Tunisia si è subito riversata in avanti alla ricerca del pareggio rendendosi più volte pericolosa soprattutto nel finale. Al 72′ l’Australia ha avuto l’occasione di raddoppiare con Leckie che va in scivolata su un pallone messo al centro da McLaren sfiorando di poco la sfera.

