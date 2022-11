I campioni del Mondo in carica travolgono 4-1 i socceroos. In rete Rabiot, Giroud (doppietta) e Mbappé

Dopo una partenza in salita la Francia di Didier Deschamps cala il poker contro l’Australia nel match d’esordio del gruppo D dei Mondiali in Qatar (nel pomeriggio lo 0-0 tra Tunisia e Danimarca). I Bleus vanno sotto al nono minuto dopo la rete di Goodwin e poi perdono Lucas Hernandez per infotunio (sostituito dal fratello Theo).

La reazione dei Campioni del Mondo in carica non tarda ad arrivare e in appena cinque minuti trovano pareggio e vantaggio con Rabiot e Giroud. Kylian Mbappé sigla il terzo gol prima del quarto sigillo messo a segno ancora dall’attaccante del Milan che con la doppietta di stasera Con la doppietta di stasera raggiunge Thierry Henry in vetta alla classifica all time dei marcatori con la nazionale francese a quota 51 reti.

