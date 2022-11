Rete al 53' del secondo tempo di Cheshmi, raddoppio di Rezaeian

L’Iran supera il Galles per 2-0 nella gara valida per la seconda giornata del gruppo B dei Mondiali di calcio, in svolgimento in Qatar. Rete al 53′ del secondo tempo di Cheshmi, raddoppio di Rezaeian. Annullato al 17′ un gol per fuorigioco alla formazione iraniana che nel secondo tempo colpisce anche due pali. Gallesi in 10 dall’86 per l’espulsione del portiere Hennessey. L’Iran sale a tre punti, il Galles resta fermo ad un punto.

Calciatori iraniani cantano l’inno

Tra lacrime ed emozione sugli spalti, i calciatori iraniani hanno questa volta intonato l’inno nazionale prima della sfida contro il Galles, nella seconda gara del Paese asiatico al Mondiale. Un atteggiamento diverso rispetto a quello assunto dagli stessi atleti nella sfida inaugurale dei Mondiali contro l’Inghilterra quando tutti i calciatori con il loro silenzio si schierarono contro il regime degli ayatollah, in simbiosi con i connazionali che protestano per reagire all’oppressione e alle violenze dei leader integralisti del proprio Paese.

