Gesto di dissenso dei calciatori della nazionale contro il regime

La nazionale dell’Iran non ha cantato in campo l’inno nazionale prima della sfida d’esordio con l’Inghilterra al Mondiale in Qatar. Un gesto per esprimere dissenso contro il regime e supporto alle rivolte in atto nel Paese. Dagli spalti sono giunti i fischi dei tifosi iraniani.

Inghiterra si inginocchia prima di sfida con Iran

Un pre partita che ha visto anche i giocatori inglesi compiere un gesto “politico”. Come annunciato, Kane e compagni, si sono infatti inginocchiati in campo prima del fischio d’inizio del match contro la nazionale allenata da Carlos Queiroz. Un gesto antirazzista che i giocatori dei ‘Tre Leoni’ hanno sempre compiuto dalla morte di George Floyd nel 2020, ma da intendersi in questa occasione anche come sostegno alle proteste in corso in Iran.

Problemi app biglietti, tifosi in ritardo per Inghilterra-Iran

Il match, valevole per il gruppo B (lo stesso di Usa e Galles), è stato caratterizzanto anche da una serie di problemi con l’applicazione mobile della Fifa per i biglietti delle partite della Coppa del Mondo hanno ritardato l’ingresso dei tifosi allo stadio. Centinaia di tifosi erano ancora in fila fuori dal Khalifa International Stadium meno di un’ora prima delle 14.00, ora del calcio d’inizio. La Fifa ha riconosciuto che “alcuni spettatori stanno attualmente riscontrando un problema con i loro biglietti di accesso”. Ai fan è stato consigliato di controllare l’e-mail che hanno utilizzato per registrarsi con l’app Fifa.

