Momentaneo vantaggio a stelle e strisce firmato da Timothy Weah, figlio di George

Usa e Galles hanno pareggiato 1-1 in un match valido per il gruppo B dei mondiali di calcio del Qatar. Vantaggio per gli statunitensi al 36′ con Timothy Weah, figlio dell’ex centravanti rossonero George, e pareggio gallese con Gareth Bale su calcio di rigore al 82′. Dopo la prima giornata il girone vede in vetta l’Inghilterra a 3 punti, Galles e Usa ne hanno uno mentre ultimo è l’Iran a quota zero.

