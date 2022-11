Per i Tre Leoni doppietta di Saka, gol di Bellingham, Sterling, Rashford e Grealish. Per i persiani doppietta di Taremi

L’Inghilterra travolge 6-2 l’Iran nel match d’esordio del gruppo B. Al Khalifa International Stadium di Doha la nazionale dei ‘Tre Leoni’ parte subito forte e chiude la prima frazione in vantaggio di tre gol: in rete con reti Bellingham (35′), Saka (43′) e Sterling (46′). Nella ripresa, Saka firma il poker (62′). Taremi sigla il gol della bandiera per gli iraniani (65′), poi vanno a segno ancora Rashford (71′) e Grealish al 90′. Al 13′ di recupero, Taremi accorcia le distanze su rigore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata