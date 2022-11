Prima sfida a reti inviolate al Mondiale

Prima sfida a reti inviolate al Mondiale in Qatar. Danimarca e Tunisia chiudono sullo 0-0 l’incontro valido per la prima giornata del Gruppo D giocato all’Education City Stadium di Doha. Gara comunque piacevole e giocata a buoni ritmi, con la nazionale nordafricana che si fa preferire per larghi tratti, rendendosi pericolosi. Annullato un gol per fuorigioco per parte, a Jebali e Skov Olsen. Nella ripresa i danesi hanno colpito un palo con Cornelius e chiesto nel recupero un rigore per presunto tocco di mani, ma dopo il consulto del Var l’arbitro dice di no.

