Bryan Swanson ha dichiarato: "Sono gay, qui in una posizione privilegiata"

Arriva un coming out da Qatar 2022 alla vigilia del Mondiale di calcio. Si tratta del responsabile media della Fifa Bryan Swanson, che ha dichiarato di essere omosessuale al termine della conferenza stampa del presidente Gianni Infantino. “Ho trascorso un po’ di tempo accanto a Infantino e mi sono sempre sentito supportato e aiutato. Sono gay come lo sono molti altri colleghi della Fifa e mi sono sempre sentito supportato – ha dichiarato Swanson, ex giornalista di Sky Sports – Mi trovo seduto qui in una posizione privilegiata, davanti a un palcoscenico globale, come persona gay in Qatar”.

