Il presidente della Fifa nella conferenza stampa inaugurale accenna alle polemiche sul rispetto dei diritti umani nel Paese

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante la conferenza stampa inaugurale dei mondiali di calcio in Qatar, a Doha, ha fatto riferimento alle critiche al paese ospite della Coppa del mondo Qatar 2022. Infantino ha detto di sentirsi “qatariota”, aggiungendo: “Oggi mi sento arabo. Oggi mi sento africano. Oggi mi sento gay. Oggi mi sento un lavoratore migrante”. Infatino ha sottolineato che per “quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi 3.000 anni, dovremmo scusarci per i prossimi 3.000 anni prima di iniziare a dare lezioni morali alla gente”.

