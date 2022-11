L'urna di Nyon ha sancito gli accompiamenti per i playoff. Tra gli altri match spicca Barcellona-Manchester United

L’urna di Nyon regala un sorteggio tutto sommato benevolo alle italiane impegnate in Europa League dopo quello altrettanto favorevole a quelle in Champions. Nei playoff che daranno poi accesso agli ottavi di finale, la Juventus di Allegri uscita terza nel girone della massima competizione europea, se la vedrà con i francesi del Nantes. La Roma di Mourinho affronterà invece gli austriaci del Salisburgo finiti terzi nel girone del Milan in Champions

Gli altri accoppiamenti: spicca Barcellona-Manchester United

Il quadro completo delle sfide valide per i playoff di Europa League vede tra tutte un’affascinante sfida tra il Barcellona e il Manchester United. Gli altri match sono Sporting Lisbona-Midtjylland, Shakhtar Donetsk-Rennes, Ajax-Union Berlino, Bayer Leverkusen-Monaco e Siviglia-Psv Eindhoven

