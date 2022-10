Il tecnico rossonero alla vigilia della partita contro il Torino: "Per vincere bisogna arrivare almeno a 85 punti"

Il Milan è davanti a un’altra sfida: battere il Torino in trasferta per non perdere terreno rispetto al Napoli primo in classifica. “Per cercare di confermarci dobbiamo fare più punti possibili”, ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la 12a giornata di Serie A. “Al 13 novembre non credo sarà determinante essere primi o secondi, ma fare più punti possibili. Per vincere bisogna arrivare lalmeno a 85 punti, che sono tanti. Abbiamo perso solamente con il Napoli, continuo a pensare immeritatamente: ma dopo siamo stati molto bravi ad inanellare quattro vittorie consecutive”, ha concluso il tecnico rossonero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata