L'allenatore della Juventus commenta la sconfitta per 1-0 allo Stadium di Torino

La Juventus cade 1-0 in casa contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata del girone di Champions League. Decisiva la rete in pieno recupero dell’ex centravanti dell’Atalanta El Bilal Tourè. “Una partita complicata dal primo minuto dove lo Stoccarda nella prima fase del gioco ha fatto bene, noi abbiamo avuto difficoltà, scappavano e spesso ci lasciavano indietro, hanno avuto il controllo del gioco” ha detto Thiago Motta alla fine del match. Una gara di totale sofferenza per i bianconeri, che riescono a restare in partita fino alla fine solo grazie agli interventi di Perin. “Abbiamo sofferto, in costruzione bassa soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà e nel secondo un po’ meglio ma non da mettere in difficoltà loro” ha continuato l’allenatore bianconero che aggiunge: “Hanno meritato la vittoria, faccio i complimenti allo Stoccarda. In ogni aspetto del gioco possiamo e dobbiamo migliorare per poter competere a questo livello”.

