Il tecnico: "Gara difficile, non penseremo alla Juve". Da valutare Zielinski, probabile centrocampo con Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Carlos Augusto

L’Inter a Berna è a caccia di tre punti. I Nerazzurri questa sera giocheranno contro gli svizzeri dello Young Boys alle 21:00. “Una gara difficile” per Simone Inzaghi che in difesa probabilmente di affiderà al trio Pavard, De vrij, Bisseck; centrocampo con Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Carlos Augusto mentre l’attacco sarà sulle spalle della coppia Taremi, Arnautovic. “Per quanto riguarda gli indisponibili, Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno. Sono da valutare anche le condizioni dei calciatori che hanno giocato domenica e di Zielinski: ieri il polacco ha fatto un parziale e ha dato buone risposte”, ha detto il tecnico.

Inzaghi: “Gara difficile”

“Giochiamo contro una squadra che non è partita benissimo in campionato, ha cambiato allenatore ed è tornato quello dello scorso anno. Nell’ultima partita hanno fatto un’ottima gara contro il Lucerna che era tra le prime in classifica”, ha detto Inzaghi alla vigilia del match. “Ci saranno delle difficoltà e dovremo essere bravi ad affrontarle nel modo giusto”, ha aggiunto. “Campo sintetico? Chiaramente è una cosa nuova per noi e siamo venuti a fare l’allenamento qua, cosa che solitamente non facciamo, perché vogliamo abituarci con una sola seduta però è una cosa che può capitare”.

Inzaghi: “Non penseremo alla Juve”

“Non penseremo sicuramente alla partita con la Juventus: noi ragioniamo partita per partita. Sappiamo che lo Young Boys quest’anno ha avuto qualche problema in avvio, ma domenica ha vinto contro il Lucerna. Sono una squadra fisica, che fa le coppe da tanti anni: bisogna fare attenzione”, ha affermato ancora l’allenatore piacentino. “Come sta Bastoni? Sto facendo valutazioni anche su di lui e su Dimarco, che sono reduci da tre partite consecutive”.

