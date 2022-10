I gol di Gabbia al 39', di Leao al 50', di Giroud su rigore al 60' e autogol di Ljubicic al 69'

Il Milan si impone per 4-0 in casa della Dinamo Zagabria, in una gara valida per la 5/a giornata di Champions League. I gol di Gabbia al 39′, di Leao al 50′, di Giroud su rigore al 60′ e autogol di Ljubicic al 69′.

