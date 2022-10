Mondiale a rischio per l'argentino dopo l'infortunio rimediato nella partita contro il Lecce

Gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Il calciatore della Roma ha già iniziato il percorso di recupero ma non sono stati specificati i tempi di recupero.

L’attaccante argentino, trascinatore fin qui della squadra giallorossa in campionato, è stato sottoposto a una risonanza magnetica per valutare l’entità del guaio muscolare patito in occasione della partita contro il Lecce. Dybala si è fatto male calciando il rigore decisivo contro i salentini. A rischio ora per Dybala non c’è soltanto la prosecuzione della prima parte di stagione con la maglia della Roma ma anche i Mondiali in Qatar con l’Argentina. Le parole pronunciate da Jose Mourinho nel dopo partita non lasciavano trasparire niente di buono: “Dico male per non dire molto molto male. C’è il rischio che i tifosi possano rivederlo nel 2023? Non sono un medico. Ma per esperienza è difficile”.

