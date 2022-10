Giallorossi in vantaggio con Smalling. Momentaneo pari di Strefezza per i salentini

La Roma interrompe la striscia delle due sconfitte consecutive all’Olimpico, supera il Lecce per 80′ in inferiorità numerica ma perde Dybala che nel calciare il rigore che regala ai giallorossi la rete del 2-1 si infortuna al bicipite femorale della coscia sinistra. A sbloccare il match per i padroni di casa è Smalling che al 6′ di testa. Strefezza pareggia per i salentini al 39. Poi al 48′ il penalty trasformato dall’argentino e fischiato per un fallo su Abraham.

