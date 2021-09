Pareggio esterno dei bergamaschi contro i detentori dell'Europa League. Nell'altra sfida del girone Man United sconfitto dallo Young Boys

Cuore Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini strappa un punto prezioso in casa del Villarreal, vincitore dell’ultima Europa League, nella prima giornata della fase a gironi di Champions. Nel catino del Madrigal, la formazione nerazzurra gioca una grande partita e il 2-2 finale forse le sta anche stretto. Atalanta in vantaggio con Freuler nel primo tempo, poi la rimonta spagnola con Trigueros e Groeneveld seguita dal definitivo 2-2 di Gosens. Spettacolare anche la sfida tra i due portieri argentini Musso e Rulli, protagonisti di una serie di parate strepitose. Dopo la prima giornata del Gruppo F c’è in testa a sorpresa lo Young Boys davanti alla coppia Atalanta-Villarreal mentre è ultimo il Manchester Utd di Cristiano Ronaldo. Nella prossima giornata i nerazzurri affronteranno proprio lo Young Boys al Gewiss Stadium, una partita a questo punto da non prendere assolutamente sotto gamba.

Gasperini conferma Duvan Zapata al centro dell’attacco per l’esordio stagionale dell’Atalanta in Champions League, sul campo degli spagnoli del Villarreal. Il bomber colombiano è assistito dalla coppia Malinovskyi-Pessina, con Zappacosta a destra e con il ritorno di De Roon a centrocampo al fianco di Freuler con Gosens a sinistra. Nel Villarreal, Emery si affida al tridente composto dall’emergente Gerard Moreno, Dia e Pino.

Pronti via e dopo 7′ l’Atalanta passa in vantaggio con un micidiale destro da centro area di Freuler, su assist di Zapata, con palla che sbatte sul palo e si infila alle spalle di Rulli. Colpito a freddo, il Villareal accusa il colpo e dopo qualche minuto rischia ancora di capitolare ma Rulli si oppone da campione a un destro dal limite di Gosens. Poco dopo il quarto d’ora altra grande occasione per l’Atalanta, con Pessina che partendo dal limite della sua area si produce in un incredibile coast to coast palla al piede ma arriva stanco davanti a Rulli e calcia alto di sinistro. Dopo venti minuti primo sussulto del Villarreal con Trigueros, Musso non si fa sorprendere. Replica l’Atalanta alla mezzora con Zappacosta in contropiede fermato da un difensore. Nel finale di tempo, il Villareal inizia a guadagnare campo e al 38′ trova il pareggio con Trigueros abile ad approfittare di una distrazione della difesa atalantina su cross da sinistra di Pedraza deviato. Prima dell’intervallo spagnoli vicinissimi al raddoppio con Moreno, Musso è strepitoso e salva l’Atalanta.

Nel secondo tempo la squadra di Gasperini parte di nuovo bene e sfiora il gol prima con un sinistro dal limite di Malinovskyi sventato da Rulli, poi con Gosens che solo in area calcia male. Domina l’Atalanta, che al 54′ è anche sfortunata con Zapata che scheggia la traversa di testa si angolo di Malinovskyi. A venti minuti dalla fine, Gasperini fa esordire in Europa Koopmeiners al posto di Malinovskyi. Dentro anche Ilicic per Zapata, Pasalic per un esausto De Roon e Demiral per Djimsiti. L’Atalanta sembra in controllo e invece proprio nel suo miglior momento prende gol. Ancora efficace il pressing alto del Villarreal, con Gerard Moreno che serve il neo entrato Groeneveld che da due passi batte Musso. Come nel primo tempo, gli spagnoli vengono fuori alla distanza sfiorando il terzo gol con un colpo di testa del solito Moreno. L’Atalanta però con grande cuore non si arrende e all’83’ trova il meritato pareggio con una deviazione di sinistro da centro area di Gosens su tiro di Ilicic deviato. Nel finale la gara si accende, ne fa le spese Coquelin espulso per doppia ammonizione. Villarreal in dieci per gli ultimi minuti, ma l’Atalanta non riesce ad approfittarne. Anzi è un super Musso ad evitare la beffa in pieno recupero, parando un colpo di testa del solito Gerard Moreno su calcio d’angolo.

