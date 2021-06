Gli azzurri vincono 3-0, 16 mila tifosi allo stadio

L’Italia batte la Turchia 3-0 in una spettacolare gara d’esordio agli Europei di calcio, nel match disputato all’Olimpico di Roma. Lo stadio torna a riempirsi di tifosi, 16 mila, dopo un lungo stop dovuto alla pandemia. Succede tutto nel secondo tempo: per l’Italia di Mancini prima il vantaggio con un’autorete di Demiral, poi Immobile e Insigne che mette in cassaforte la partita. Tanti i tifosi anche nelle piazze italiane, a Roma maxischermi in piazza del Popolo e davanti al Colosseo.

