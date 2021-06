I tifosi: "Non succede ma se succede... a Roma è il panico"

L’Italia vince contro la Turchia nel primo match di Euro 2020 all’Olimpico di Roma. Piazza del Popolo, dove nella Capitale è stato montato un maxi schermo e si sono radunati diversi tifosi, esplode in un boato di gioia. “Un’Italia così non la vedevamo da un sacco di tempo”, “Forza Italia, nel cuore”, “Non succede ma se succede… a Roma è il panico” sono alcune delle parole dei tifosi presenti in piazza.

