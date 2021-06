Un'analisi del primo avversario degli azzurri nei campionati europei

La Turchia vuole sorprendere ancora. Il ct Senol Gunes ha guidato la nazionale del suo Paese al suo più grande successo calcistico quasi 20 anni fa, il terzo posto alla Coppa del Mondo del 2002. Tornato al timone nel 2019 dopo un’assenza di 15 anni, ha portato la Turchia a qualificarsi per il Campionato Europeo di quest’anno. I turchi hanno sorprendentemente soffiato quattro punti alla Francia nelle qualificazioni, inclusa una vittoria per 2-0 sui campioni del Mondo, e hanno perso solo una delle loro partite per finire secondi nel girone. A Euro 2020, la Turchia affronterà l’Italia a Roma nella partita inaugurale del torneo. “Essere in questo torneo e giocare nella partita di apertura ci rende orgogliosi”, ha detto Gunes. “In ogni gara d’apertura ci sono sorprese e spero che possiamo farne una anche noi”, ha aggiunto. La Turchia affronterà successivamente Galles e Svizzera nel Gruppo A. Entrambe le partite si giocheranno allo Stadio Olimpico di Baku, che consentirà il 50% della sua normale capacità.

Turchia una squadra in grande forma

Esistono forti legami tra la Turchia e l’Azerbaigian. Quindi, anche se la Turchia non ospiterà nessuna delle partite nel formato multi-città, godrà comunque di una sorta di vantaggio casalingo. Dopo le ottime prestazioni nelle qualificazioni, la Turchia ha fatto bene in Nations League con Gunes che ha sperimentando diverse formazioni. Successivamente la compagine turca ha iniziato bene le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022, battendo l’Olanda 4-2 a marzo prima di battere per 3-0 anche la Norvegia e pareggiare per 3-3 contro la Lettonia. La stella della squadra è il centravanti Burak Yilmaz, autore di una tripletta contro l’Olanda. Il 35enne Yilmaz è il secondo capocannoniere della Turchia di tutti i tempi, con i suoi 28 gol che lo mettono dietro solo al mitico Hakan Sukur. Inoltre il centravanti turco ha trascinato a suon di gol il Lille ad uno storico titolo di Ligue 1, spezzando il dominio del Psg che durava da anni. Come capitano, Yilmaz è il punto di riferimento per una emergente nuova generazione di giocatori turchi e continua a ispirarli con la sua determinazione e la sua ferrea volontà di vincere.

La stella è Hakan Calhanoglu

La Turchia può contare su molti giovani talenti, come il milanista Hakan Calhanoglu e lo juventino Merih Demiral e il ritardo di un anno potrebbe aver dato loro il tempo di cui avevano bisogno per crescere ulteriormente. “Se non contiamo Burak e un paio di altri, potremmo dire che siamo una squadra piuttosto giovane, forse la più giovane squadra turca che ha partecipato a un grande torneo”, ha sottlineato Gunes. “I nostri giocatori sono giovani ma stanno cercando di fare bene. Stanno facendo esperienza e siamo fiduciosi visti i risultati ottenuti”, ha aggiunto il ct. Uno dei principali punti di forza della Turchia è la sua solidità in difesa. I vari Demiral e Soyncu hanno concesso solo tre gol nelle qualificazioni per il Campionato Europeo e sono riusciti a tenere a bocca asciutta attaccanti del calibro di Memphis Depay ed Erling Haaland nelle ultime qualificazioni ai Mondiali “Abbiamo grandi difensori e quindi non temiamo nessuno”, ha detto Yilmaz. “Non abbiamo mai avuto paura di nessuno”, ha aggiunto il centravanti. L’Italia di Mancini è avvisata.

