L'ex capitano nerazzurro si affaccia da un balcone. Poi esplode una bomba carta

Nei festeggiamenti per il 19esimo scudetto dell’Inter andati in scena in piazza Duomo è comparso anche Javier Zanetti. Lo storico capitano del’Triplete’ si è affacciato da un balcone mandando in tripudio i tifosi che affollavano la piazza per celebrare il tricolore, nonostante i divieti anti-Covid, ampiamente disattesi. Poi più tardi è epslosa anche una bomba carta.

