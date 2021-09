Nata nella struttura inglese lo scorso agosto

Prime immagini del cucciolo di scimmia ragno nato nello zoo di Chester, in Inghilterra. L’esemplare è venuto alla luce lo scorso agosto dalla madre, Kiara che si sta prendendo cura del piccolo. La distruzione del loro habitat, la caccia e il traffico hanno lasciato le scimmie ragno dalla testa nera colombiane che vivono allo stato selvatico in grave pericolo di estinzione: la nascita del cucciolo, secondo lo zoo, è una spinta positiva per il programma di allevamento internazionale che mira a proteggere la specie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata