Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata della Terra. ‘Pianeta contro plastica’ è il tema di quest’anno: la ong Usa che da 54 anni organizza l’evento chiede una riduzione del 60% della produzione di tutte le plastiche nel 2040. Cementificazione e fotovoltaico selvaggio minacciano la produzione agricola, denuncia Coldiretti. L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale: lo afferma un rapporto di Copernicus e Organizzazione meteorologica mondiale.

“Dobbiamo difendere il nostro pianeta, minacciato dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla perdita di biodiversità”. È il messaggio lanciato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in occasione della Giornata della Terra, in cui ribadisce la necessità di “unirci” e “mobilitare tutti i nostri sforzi” per “salvare il pianeta”.

On #EarthDay, we must stand for our planet.

A planet threatened by climate change, by pollution, by biodiversity loss.

A planet that needs to be rescued.

So we must unite.

And we must mobilize all our efforts for #ClimateAction. pic.twitter.com/BIqVxprfWK

— António Guterres (@antonioguterres) April 21, 2024