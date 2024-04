Un invito a riflettere sulla bellezza e sulla fragilità del nostro pianeta

La Giornata della Terra, celebrata ogni anno il 22 aprile, è un momento cruciale per riflettere sui progressi contro il cambiamento climatico, sul nostro rapporto con il pianeta e riconoscere l’importanza di proteggerlo per le generazioni future. In occasione di questa giornata, Google ha presentato il suo Doodle annuale, che rappresenta un tributo alla bellezza naturale e alla biodiversità della Terra.

Il doodle di Google di quest’anno mostra i progressi fatti da diversi paesi nel tentativo di preservare alcuni luoghi dagli effetti negativi del cambiamento climatico. Le lettere del logo di Google sono state sostituite dalle foto di alcuni dei luoghi in tutto il mondo «in cui persone, comunità e governi lavorano ogni giorno per aiutare a proteggere la bellezza naturale, la biodiversità e le risorse del pianeta», ha spiegato la società.

La lettera G mostra le isole Turks e Caicos; la prima O l’Arrecife Alacranes (la più grande barriera corallina del Golfo del Messico meridionale); la seconda O è il Vatnajökull, in Islanda, il più grande ghiacciaio d’Europa; l’altra G il parco nazionale di Jaú, nella foresta amazzonica brasiliana; la L mostra la Grande Muraglia Verde in Nigeria, un ambizioso progetto avviato nel 2007 per realizzare una grande striscia di vegetazione lunga più di 7mila chilometri dalla costa occidentale dell’Africa, in Senegal, a quella orientale, in Gibuti; la E infine mostra la riserva naturale delle isole della regione di Pilbara, nell’Australia occidentale.

