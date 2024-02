L'annuncio del commissario europeo per l'Azione per il clima Wopke Hoekstra

Ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. E’ l’obiettivo dell’Unione europea. “Quello che proponiamo, quello che propone la Commissione, è un’analisi solida di come potrebbe essere un buon percorso verso il 2040. Oggi è infatti l’inizio di quel dialogo, con i cittadini, con le imprese, con i sindacati, con i parlamentari qui ma anche a livello nazionale e locale. La decisione di presentare una proposta legislativa spetterà alla prossima Commissione. Sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e di una valutazione dell’impatto digitale, noi raccomandiamo che l’obiettivo del 2040 sia ridurre del 90% le emissioni (rispetto ai livelli del 1990)”, ha annunciato il commissario europeo per l’Azione per il Clima, Wopke Hoekstra, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo sugli obiettivi climatici Ue 2040.

Ue: “Per target 2040 serve piena attuazione del ‘Fit for 55′”

Raggiungere una riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040 richiederà il rispetto di una serie di condizioni abilitanti. Il punto di partenza è la piena attuazione della legislazione esistente per ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030. Lo scrive la Commissione europea.

L’aggiornamento in corso dei progetti di piani nazionali per l’energia e il Clima (PNEC) è un elemento chiave nel monitoraggio dei progressi e la Commissione si sta impegnando con gli Stati membri Stati, industria e parti sociali per agevolare le azioni necessarie. Il Green Deal deve ora diventare un accordo di decarbonizzazione industriale che si basi sui punti di forza industriali esistenti, come l’energia eolica, idroelettrica ed elettrolizzatori, e continui ad aumentare la capacità produttiva nazionale in settori in crescita come batterie, veicoli elettrici, pompe di calore, solare fotovoltaico, CCU /CCS, biogas e biometano ed economia circolare.

Anche la fissazione del prezzo del carbonio e l’accesso ai finanziamenti sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni da parte dell’industria europea. La Commissione istituirà una task force dedicata per sviluppare un approccio globale alla fissazione del prezzo del carbonio e ai mercati del carbonio. L’Europa dovrà inoltre mobilitare il giusto mix di investimenti del settore pubblico e privato per rendere la nostra economia sostenibile e competitiva. Nei prossimi anni sarà necessario un approccio europeo alla finanza, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

