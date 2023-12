La commissaria Ue all'Energia, Kadri Simson: "Crediamo che possano aiutarci a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici del 2040"

“Crediamo che i piccoli reattori modulari possano svolgere un ruolo e aiutarci a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici del 2040 e per permetterci questo sviluppo e avere i più alti standard di sicurezza, dobbiamo stabilire regole per gli Stati membri europei ma anche accogliere la nostra industria. Ecco perché stiamo pianificando di creare un’alleanza industriale per i piccoli reattori modulari all’inizio del prossimo anno”. Lo ha detto la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Ue Energia.

