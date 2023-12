Il ministro dell'Ambiente: "Tutti siamo parte della fase di ricerca e di sperimentazione a livello mondiale"

No a centrali ormai sorpassate ma reattori di nuova generazione. Questo il pensiero del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin espresso, a margine di Atreju a Roma, parlando del nucleare in Italia.”Il tema sulla quarta generazione – osserva Pichetto – è che si sta sperimentando, e tutti siamo parte della fase di ricerca e di sperimentazione a livello mondiale; l’ipotesi più fattibile è che la quarta generazione sia fatta da moduli di piccola dimensione ma questo non esclude impianti pluri-modali. Noi puntiamo a qualcosa di avanzato. La scelta della terza generazione la potevamo fare 10 anni fa: e 10 anni fa io l’avrei fatta”.”In questo momento – conclude Pichetto – io aspetto i risultati della piattaforma nucleare sostenibile per portare al governo una valutazione, e poi su questo faremo un’analisi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata