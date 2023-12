Al vertice sul clima di Dubai si analizza il livello di inquinamento di Londra, Pechino e Nuova Delhi

I visitatori della Zona Blu alla Cop28 di Dubai possono muoversi attraverso i “baccelli dell’inquinamento”, un insieme di tre cupole geodetiche interconnesse progettate per simulare la qualità dell’aria in tre città, Londra, Pechino e Nuova Delhi. La mostra, sostenuta dal Clean Air Fund e da Breathe Cities, utilizza attrezzature per produrre una ricetta chimica “accuratamente miscelata” per emulare l’ozono, il particolato e altri gas serra che inquinano ciascuna di queste tre capitali mondiali. I monitor dei computer avvisano i visitatori della qualità dell’aria all’interno della cupola mentre visitano la mostra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata