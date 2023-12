I manifestanti chiedono stop al sostegno ai combustibili fossili

Protesta degli ambientalisti alla Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Dubai fino al 12 dicembre. I manifestanti chiedono ulteriori finanziamenti per il fondo ‘Perdite e Danni’ recentemente istituito (serve a risarcire i Paesi vulnerabili per danni dovuti alla crisi climatica da parte degli Stati responsabili) e la fine dei sussidi per l’industria dei combustibili fossili. Secondo gli attivisti, i Paesi del Nord del mondo non hanno versato abbastanza nel fondo per perdite e danni. Nei giorni scorsi, la premier Meloni aveva annunciato che l’Italia contribuisce al fondo ‘Perdite e Danni’ con 100 milioni di euro. I manifestanti ai colloqui sul clima della COP28 a Dubai hanno chiesto finanziamenti aggiuntivi per il fondo per perdite e danni recentemente istituito, nonché la fine dei sussidi per l’industria dei combustibili fossili. L’attivista climatico keniano Eric Njuguna ha affermato di ritenere che alcuni paesi non abbiano versato abbastanza nel fondo. “Il messaggio di questa azione di oggi è che dopo la creazione del fondo per perdite e danni il primo giorno, i Paesi del Nord del mondo non hanno versato abbastanza nel fondo per perdite e danni”, ha affermato. “Abbiamo bisogno che i paesi ricchi versino centinaia di miliardi nel fondo per perdite e danni”, ha aggiunto. Nel frattempo, l’attivista giapponese Susanne Wong ha individuato il proprio Paese per aver sovvenzionato i moderni combustibili fossili in tutta l’Asia. “Il Giappone sta facendo deragliare la transizione energetica in tutta l’Asia e nel mondo”, ha affermato. “Si stanno organizzando qui alla COP(28), e stanno organizzando un vertice dei capi di stato di tutto il sud-est asiatico subito dopo la conclusione della COP(28) per cercare di promuovere queste false soluzioni, dicendo che sono necessari più combustibili fossili per la transizione energetica”, ha aggiunto. Le proteste pubbliche sono uno spettacolo raro negli Emirati Arabi Uniti, ma le Nazioni Unite e gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato prima della COP28 che sarebbe stata consentita la libera espressione. Gli attivisti hanno descritto la necessità di cercare l’approvazione degli organizzatori per le loro manifestazioni. Nel frattempo, sono stati ammessi anche ricercatori sui diritti umani provenienti da organizzazioni a lungo bandite dal paese, offrendo loro l’opportunità per la prima volta in circa un decennio di esprimere critiche, anche se molti riconoscono che potrebbe non vederli mai più ammessi nel paese.

