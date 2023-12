I partecipanti cercano soluzioni per combattere il riscaldamento globale

Terzo giorni di lavori a Dubai per la Cop28, la conferenza sul clima sotto l’egida dell’Onu che vuole combattere il riscaldamento globale. Finora hanno partecipato circa 150 tra presidenti, primi ministri, reali e altri. Molti hanno presentato i loro piani per ridurre le emissioni che intrappolano il calore e per lo più cercano l’unità con altre nazioni per evitare una catastrofe climatica che fa sempre più paura.

